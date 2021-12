Bailarino morre vítima de meningite em Salvador

O bailarino Caique Borges, 23 anos, morreu nesta segunda-feira, 7, em Salvador, após contrair uma meningite grave não bacteriana. O sepultamento foi realizado no final da manhã desta terça-feira, 8, no cemitério Bosque da Paz.

A irmã do jovem, Vanessa Borges - que em 2014 foi uma das participantes do programa The Voice Brasil, postou na sua conta do Facebook uma foto de Caíque seguida de uma declaração, comentando sobre o amor que tinha pelo irmão e informações sobre o sepultamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), até o dia 15 de julho deste ano, foram confirmados 210 casos de meningites na Bahia, com duas mortes.

Em nota, a Escola de Ballet Ebateca lamentou a morte de Caíque, que foi aluno da instituição desde os 8 anos.

Confira nota na íntegra

É com pesar que a Escola de Ballet Ebateca comunica o falecimento do ex-integrante de seu corpo de baile, Caíque Borges de 23 anos, ocorrido na última segunda-feira, 7 de agosto. Caíque integrou a família Ebateca desde os 8 anos e representou a escola em diversos concursos de dança nacionais e internacionair até 2011, quando tinha 17 anos. Em 2012, foi selecionado para estudar na escola do Ballet Bolshoi em Joinville, Santa Catarina, onde permaneceu até 2013.

Sua última apresentaçãoo em Salvador aconteceu em 2012, no palco do Teatro Castro Alves, quando a Escola de Ballet Ebateca celebrou 50 anos.

adblock ativo