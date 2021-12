Baianos voltam para casa após ver o papa

Jovens de todo o País voltam para casa depois de seis dias na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada no Rio de Janeiro na semana passada. Na Bahia, muitos se disseram felizes e cheios de fé ao retornar, sobretudo após ver de perto o papa Francisco.

O professor Alexandro Santos, 21 anos, que mora no povoado de Tapiraípe, a 42 quilômetros do município de Ruy Barbosa, falou da emoção de participar da JMJ pela primeira vez e de conhecer o Rio de Janeiro.

"Foi uma experiência única, uma emoção muito grande ver o papa Francisco bem perto de mim. Realizei também outro grande sonho que foi conhecer o Rio e ver o mar pela primeira vez. Também conheci o Corcovado e o Teatro Municipal", disse.

"Queria muito ir na segunda, mas por conta do trabalho fui na quinta-feira. Mas foi maravilhoso ver tantos jovens reunidos em um momento de alegria com o representante de Cristo", disse a fisioterapeuta soteropolitana Liliane Xavier, 30 anos.

Pela segunda vez na JMJ, o professor de sociologia Marcelo Couto, 26 anos, emocionou-se com a quantidade de jovens participantes na jornada do Rio.

"Quando participei no ano de 2008, na Austrália, havia bem menos pessoas que aqui. Fiquei comovido ao ver mais de três milhões de jovens dando atenção ao papa, que é um homem simples, que fala de Jesus, de fé e de esperança. Se Deus quiser, participarei da jornada em 2016, na Polônia", disse.

De Plataforma - Pároco da Igreja Jesus Cristo Ressuscitado, no bairro de Plataforma, e integrante do Movimento Católico Comunhão e Libertação, padre Inácio Lastrico acompanhou 50 jovens de Salvador durante o evento.

"Os jovens ficaram cheios de alegria e até se ajoelharam em um momento que o papa estava falando sem que ninguém pedisse nada a eles. Os jovens ficaram emocionados por perceber a presença de Jesus no meio daquela multidão de pessoas", revelou.

O padre também conta que, no sábado, foi privilegiado ao apertar a mão de Francisco antes da missa. "Eu tive a graça de cumprimentá-lo minutos antes da celebração. Senti uma emoção muito grande quando peguei na mão do papa e percebi nos olhos dele o olhar de Jesus Cristo", disse.

Durante a missa de sábado, 300 pessoas foram escolhidas para representar as cidades de origem e assistir à celebração no palco juntamente com o papa. A estudante Carina Soares, 24 anos, foi a escolhida para representar Salvador.

"O papa parecia muito sereno e alegre, via isso no olhar dele. O momento mais emocionante foi quando pediu para a multidão calar-se e orar em silêncio. Três milhões de pessoas não fizeram nenhum barulho, deu até para ouvir o som do mar", contou a estudante.



Em cada paróquia, os padres responsáveis organizaram grupos para conduzir os fiéis para participar da Jornada Mundial da Juventude.

Em algumas cidades do Estado, devido à pouca quantidade de veículos disponíveis, houve necessidade de fazer uma seleção, e só alguns jovens puderam ir ao Rio de Janeiro para participar do evento.

