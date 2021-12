Baianos vão às compras para garantir peixe fresco da Semana Santa

Crise financeira ou doença misteriosa, supostamente causada pela ingestão de peixes, não foram motivos para afastar a tradicional clientela da Semana Santa.

Na Feira de São Joaquim o movimento já é considerável, mas a expectativa é que as vendas aumentem. "A tendência é que isso aconteça próximo à Sexta Santa", disse Valney 'do peixe fresco', 62, que vende pescados há mais de 30 anos.

Para os vendedores, a dificuldade nas vendas do ano passado - causada pela desconfiança dos consumidores que temiam a 'doença da urina escura', relacionada ao consumo dos peixes olho de boi e badejo - foi superada. "O pessoal deixa pra comprar em cima da hora, só pega fogo a partir de amanhã", falou André do Peixe, 44, que mudou de ramo com a crise do ano passado. "Passei a vender frutas. Agora as pessoas compram, porque tem que comer mesmo".

O casal de aposentados José Antônio,70, e Antônia Ferreira, 65, saíram de Paripe para comprar os ingredientes da refeição especial na manhã de ontem. "Fomos ao Mercado de Água de Meninos, mas está tudo muito caro. Viemos pra cá na esperança de encontrar preços melhores", explicou dona Antônia.

Peixe aprovado

Para o médico infectologista e professor de medicina Antônio Carlos Bandeiras não há perigo em consumir pescados. “O que documentamos foi uma situação muito rara relacionada a ingestão de peixes”, explicou antes de orientar a escolher os “frescos, dentro da validade e com procedência conhecida”. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, entre 14 de dezembro de 2016 e 5 de março de 2017 foram informados 71 casos de mialgia aguda.

Confira os preços do Mercado do Peixe de São Joaquim:

Guaricema

R$ 10,00 Kg

Corvina

R$ 14,00 Kg

Arraia

R$ 13,00 Kg

Olho de Boi

R$ 20,00 Kg

Badejo

R$ 20,00 Kg

Atum

R$ 15,00 Kg

Cabeçudo

R$ 15,00 Kg

Vermelho

R$ 25,00 Kg

Camarão médio

R$ 35,00 Kg

Pescada

R$ 20,00 Kg

* Sob a supervisão da editora-coordenadora Ana Paula Ramos.

