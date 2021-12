Baianos se despedem do verão com sábado de sol e calor

Neste sábado, 19, os baianos que foram às praias curtiram as últimas horas do verão 2015-2016. O outono, que acaba de chegar, começa precisamente à 1h30 da madrugada deste domingo, 20. Aparentemente alheios a isto, o sol queimou inclemente os banhistas que lotaram as areias do Porto da Barra nesta manhã.

Calor no último dia do verão atraiu banhistas para o Porto da Barra

E se uma certeza ficou da estação que se foi, esta é a seguinte: foi o verão do stand-up paddle. A modalidade de prancha com remo desbancou de vez os bons e velhos caiaques. "Graças a Deus, o verão foi muito bom pra mim", comemorou Marco Aurélio, do Trilhas no Mar, que aluga stand-ups.

"Agora é que começa a ficar fraco. Em janeiro e fevereiro, eu cobrava R$ 30 a hora. Agora tive que reduzir para R$ 20. Mas agosto e setembro é que são os piores meses", acrescentou.

Waterball

Ainda tímida na água, outra moda que pode pegar é a waterball, ou, simplesmente, bolha. Uma esfera de plástico transparente grande o bastante para caber um adulto de até 1,90 m e com a qual se pode "andar" sobre a água.

"A brincadeira é tentar ficar de pé. A única maneira é correndo. Se parar, cai", conta Darlan Rodrigues, o único a alugar o equipamento no Porto da Barra.

De cara pra o sol, confortavelmente estirada em uma cadeira, a jovem Gisele Rosa é frequentadora assídua da praia. "Gosto muito daqui. Pra mim, a coisa mais legal do verão foi mesmo o stand-up. Só não gosto do preço", riu. O verão acabou, mas, segundo o Inema, o sol não vai embora tão cedo.

