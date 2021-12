Baianos realizam protesto contra nomeação de Marco Feliciano

O Farol da Barra se transformou na tarde deste domingo, 10, no palco para a manifestação contra a nomeação do pastor e deputado Marco Feliciano (PSC-SP) à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.

De acordo com a organização, o protesto reúne cerca de mil pessoas, entre integrantes de movimentos sociais, grupos de defesa de negros e homossexuais e apoiadores da causa, que partiram do farol em direção ao Cristo da Barra. O ato nacional já ganhou as ruas de outras cidades brasileiras neste sábado, 9, como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

"Tudo começou com a conversa entre dois amigos, que estavam revoltados com a nomeação de Marco feliciano à Comissão de Direitos Humanos. Com a criação deste evento aqui em Salvador, um organizador do Rio de Janeiro nos convidou para realizar este ato público em 15 cidades brasileiras", explica Janete Catarino, uma das organizadoras do protesto.

Grande parte do público presente era formado por jovens, estudantes e acadêmicos. Os professores Edward MacRae e Leando Colling (da Universidade Federal da Bahia) se juntaram ao grupo, além do fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott.

A vice-prefeita Célia Sacramento também participou do ato público, e fez uma rápida declaração sobre o direito à diversidade sexual no século 21.

A manifestação foi divulgada por meio de um perfil no Facebook, que conta com quase 5.500 participantes. A página contém ainda um link para a petição que pede a destituição de Feliciano da comissão.

Durante o protesto, os participantes carregam faixas a favor dos direitos dos negros, homossexuais, mulheres e seguidores de outras religiões. Neste domingo, o ato também acontece na cidade de Feira de Santana.

Os organizadores ressaltam que nesta manhã, uma ação de apoio foi realizada na cidade de Londres e, no início da noite, deve ser realizada também em Berlim, na Alemanha.

Confira a galeria da manifestação em Salvador:

<GALERIA ID=18128/>

adblock ativo