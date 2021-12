Baianos festejam nascimento com a capital

No registro civil, a naturalidade do cientista Leonardo Maciel é "alagoinhense", mas, desde muito jovem, ele elegeu Salvador como lugar no mundo. E a relação de Leonardo com a cidade vai muito além da paixão à primeira vista pelo mar: ele nasceu no mesmo dia em que é comemorado o aniversário da cidade.

Não é por ingratidão que ele se identifica como soteropolitano, mas "por amor", afinal não se manda nas coisas do coração e nas coincidências da vida.

Quando pisou pela primeira vez na capital, no início da década de 1990, ele teve a certeza de que esse era o verdadeiro lar.

"Quando avistei o Farol da Barra, fiquei comovido. Achei bonito, imponente, me senti bem em estar ali, perto do mar. É lembrança que até hoje guardo com carinho", revela.

Em 1994, quando mudou-se de vez para a capital para estudar, Leonardo pôde experimentar o que sempre sonhara: viver próximo à paisagem que ele considera como "uma das mais bonitas do mundo". Mais de 20 anos se passaram, desde a primeira vez em que ele esteve na cidade, mas o sentimento, diz, é o mesmo.

"É fantástico viver tão perto do mar, poder dar um pulo na praia a qualquer hora do dia. Ou, mesmo quando não dá tempo, saber que ele está ali", afirma.

A relação entre Leonardo e a cidade é tão próxima que ele até consegue ver semelhanças com a senhora São Salvador da Bahia, primeira capital do Brasil, que, hoje, completa 468 anos.

"Sou tão solar quanto ela, mas, por outro lado, tenho meus altos e baixos, assim como a geografia da cidade, tenho minhas contradições", brinca.

A feliz coincidência de ter nascido no mesmo dia em que a cidade foi "descoberta" fez com que Leonardo criasse uma tradição: só comemora o aniversário na cidade: "É uma dupla comemoração".

Tão longe, tão perto

Hoje, enquanto Leonardo comemora o aniversário junto com a cidade, a também aniversariante do dia Maísa Boa Morte tem que festejar mais um ano de vida longe das raízes.

Por causa da profissão, a relações-públicas precisou mudar-se para Pernambuco, mas o coração ficou em Salvador.

E quando a saudade bate – e bate com frequência –, Maísa tenta recordar-se não só dos cartões-postais, mas do cotidiano da cidade.

"Salvador me inspira afeto nos momentos mais comuns, no dia a dia, como no hábito de pegar 'buzu' e viajar com o vento da orla batendo no rosto, de 'me retar' com o engarrafamento, do 'bom-dia' ao funcionário da padaria", recorda.

O sentimento de pertencimento de Maísa em relação à cidade é forte: "É aquela história do umbigo enterrado, sabe? Não abandono o meu aonde, meu oxe, o na moral", diverte-se.

Para a "exilada", é difícil desapegar da tão querida aniversariante do dia: "Na verdade até hoje, quando preciso informar o meu endereço, só coloco o de Salvador. Eu ainda pertenço a esta cidade, a este lugar", fecha questão.

adblock ativo