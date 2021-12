Baianos festejam a Independência da Bahia

Os tradicionais festejos pelo 2 de Julho - data em que é comemorada a Independência da Bahia - começaram em Salvador às 6h deste domingo, 2. A solenidade teve início com uma alvorada de fogos na Lapinha e marcou a 194ª comemoração do evento cívico.

Por volta das 9h, as bandeiras do Brasil, da Bahia, de Salvador e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) foram, respectivamente, hasteadas pelo governador Rui Costa; pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luís Augusto; pelo prefeito de Salvador ACM Neto; e pelo professor Eduardo Morais de Castro.

Tanto o governador como o prefeito compartilharam momentos do desfile em comemoração ao 2 de Julho em suas redes sociais.

A #correria sempre vale a pena! #DoisDeJulho ❤ Uma publicação compartilhada por Rui Costa (@ruicostaoficial) em Jul 2, 2017 às 5:28 PDT

Muito obrigado pelo carinho em cada canto que passamos nesse dia de homenagem àqueles que lutaram por nossa Independência. #2dejulho Uma publicação compartilhada por ACM Neto (@acmnetooficial) em Jul 2, 2017 às 6:58 PDT

Rui, sobre a festa de independência, afirmou que “o Brasil passa por uma crise profunda e os valores fundamentais do Dois de Julho estão presentes hoje. É preciso que se respeite sempre a vontade popular, que se trabalhe respeitando o futuro brasileiro e baiano. O povo baiano consolidou a democracia e a independência”.

Logo após, dois dos símbolos dos festejos, o Caboclo e a Cabocla iniciaram o desfile, saindo da Lapinha, em direção ao Centro Histórico de Salvador. O ponto final deles será a praça 2 de Julho, popularmente conhecida como praça do Campo Grande.

Fora Temer

Durante o desfile, manifestantes com cartazes e instrumentos musicais protestaram contra a corrupção e pediram a saída do presidente Michel Temer, que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva. O caso foi encaminhado do Supremo para a Câmara dos Deputados, que decidirá se o processo para investigar o peemedebista deve seguir em diante.

Um dos manifestantes, inclusive, levou uma mala para o desfile, simbolizando a do ex-deputado Rocha Loures, flagrado pela Polícia Federal com R$ 500 mil em uma mala. Este dinheiro, que é resultado de pagamento de propina da JBS, segundo investigação, seria compartilhado com Temer. Loures chegou a ser preso, mas foi solto pelo Supremo esta semana.

Homem protesta contra a corrupção no Brasil (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Programação

As comemorações do dia se encerram por volta das 17h, no Campo Grande. Haverá um novo hasteamento das bandeiras, colocação de flores no monumento ao 2 de Julho pelas autoridades e o acendimento da pira do fogo simbólico pelo atleta cabo da Polícia Militar (PM-BA), José Francisco Rodrigues.

Também está programado um encontro de filarmônicas, regida pelo maestro Fred Dantas. O início será às 17h30 e segue até as 21h30, ainda no Campo Grande. No mesmo local, mas na segunda, 3, o público vai poder participar do "Baile da Independência" com a Orquestra do Maestro Fred Dantas, das 18h às 21h30.

O evento encerrá na próxima quarta, 5, com a volta dos carros do Caboclo e da Cabocla à Lapinha, com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô, fanfarras e grupos culturais.

Baianos festejam a Independência da Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo