Baianos fazem exame internacional

Mais de 70 estudantes de todo o Brasil estão reunidos, em Salvador, para participar de um exercício simulado, no idioma inglês, no campo do direito internacional. Iniciado nesta sexta-feira, 19, o desafio faz parte de uma seletiva que levará os melhores colocados para concorrer em uma final nos Estados Unidos.

A peneira faz parte da etapa brasileira do concurso Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (Jessup) da Organização das Nações Unidas.

Pela quarta vez consecutiva, a etapa é realizada na capital baiana, na Universidade Salvador (Laureate Unifacs), no campus localizado no bairro do Costa Azul.

O tema deste ano é o caso WikiLeaks, que, em 2013, ganhou notoriedade mundial após o ex-técnico da CIA Edward Snowden vazar documentos secretos do governo estadunidense. Coordenador local do Jessup, Thiago Alban diz que o simulado envolve 600 faculdades de direito, em 90 países.

Abrir portas

O simulado consiste na formulação de uma petição pelos estudantes, que, em seguida, disputam a fase. "O principal aspecto é a simulação do real, com temas atuais, que têm que ser debatidos em inglês", diz o diretor da Escola de Direito da Unifacs, Christian Tirelli.

O estudante do 9º semestre do curso de direito da Unifacs Raphael Dutra, 21 anos, participa do simulado pela segunda vez. "Ano passado, fomos muito bem. Evoluímos muito, nos debruçando nas pesquisas", afirmou.

De acordo com Alban, o resultado do simulado será conhecido na próxima segunda-feira, às 18h, após o final do exercício, que ocorrerá na Justiça Federal, em Sussuarana. "Muitos dos que chegam à final, às vezes, terminam contratados por grandes escritórios", pontuou o coordenador.

