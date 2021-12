Baianos expressam devoção em dia de festa para padroeira

A demonstração de fé do povo baiano veio à tona nesta quinta-feira, 8, em forma de orações, pedidos e agradecimentos. Milhares pessoas participaram, pela manhã, das homenagens à Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio (Cidade Baixa). em Salvador.

O movimento no local começou cedo, antes mesmo do início da missa solene, marcada para as 8h. Com flores brancas e um terço nas mãos, a aposentada Valdice Santana, 54, repetiu, pelo décimo ano, o ritual que começou em 2006, quando seu primeiro neto nasceu: deixou a casa, no bairro de Brotas, às 4h, e seguiu até à Basílica andando. Todo o esforço é dedicado à promessa que fez quando seu neto, hoje com 10 anos, nasceu.

"A mãe dele teve uma série de problemas de saúde durante a gravidez e, quando achamos que não teria mais solução, entreguei a saúde dela e do meu neto à Nossa Senhora. Foi difícil, mas ele nasceu com uma saúde de ferro e devo esse milagre maravilhoso a ela", contou, emocionada.

Ritual

A estudante Camila Barreto, 28, depositou flores e uma lista de pedidos aos pés da santa. No bilhete, segundo ela, estavam escritos súplicas de saúde e sucesso para 2017. Assim como Valdice, ela repete o rito todos os anos, juntamente com a mãe, Sandra Barreto, 51.

Comecei a vir na adolescência e, desde que consegui passar no vestibular, não parei. Pedimos a Nossa Senhora forças para lutar por mais um ano", disse.

O pedido da estudante foi compartilhado pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, que presidiu uma missa campal em frente à igreja dedicada à santa.

Segundo o religioso, a celebração tem o intuito de lembrar aos católicos os exemplos de amor e solidariedade dados por Nossa Senhora, que devem ser seguidos. "Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus e, assim como ela, temos que colocá-lo como o centro da nossa vida", orientou.

Por volta das 9h30, a procissão com as imagens da santa, do Menino Jesus e de São José saíram em procissão pelas ruas do bairro. Uma multidão de fiéis seguiu os andores rodeados pelas 417 bandeiras representando os municípios do estado.

"Nossa Senhora da Conceição é padroeira de muitos municípios baianos e respeitada em todo o estado. Essa é mais uma forma de homenageá-la", explicou dom Murilo.

Resistência

A festa dedicada à Nossa Senhora da Conceição é a segunda do calendário de festas populares e religiosas de Salvador. Ao contrário das festas do Bonfim e de Iemanjá, o lado profano da festa da Conceição diminuiu com o passar dos anos.

No entanto, há quem represente a resistência nos tempos de hoje. É o caso do aposentado Walter Silva, 65, que, após acender uma vela à santa, seguiu para uma das poucas barracas montadas ao lado da igreja para aguardar o final da procissão.

Há mais quase 50 anos, ele faz questão de ir ao Comércio no dia da santa e só pretende parar "quando as pernas não aguentarem mais". "Fico triste por estar tão esvaziado. As pessoas não preservaram a tradição que era tão bonita. Mas vou continuar vindo, nem que seja para manter a lembrança viva", afirmou.

