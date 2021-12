Baianos estão na disputa de melhor motorista

No próximo mês de outubro, 260 estudantes das universidades Federal da Bahia (Ufba) e Salvador (Unifacs) vão participar de uma competição para saber quem é o melhor motorista do Brasil.



Lançado na última terça-feira em São Paulo, o programa Best Driver (melhor motorista, em tradução livre do inglês) vai passar, até o início de outubro, por 15 universidades em sete capitais brasileiras. A primeira é São Paulo, e Salvador será a penúltima.



O programa, idealizado e realizado pela empresa fabricante de pneus Michelin, é voltado para a conscientização de jovens sobre segurança no trânsito.



Os participantes terão palestras, no estilo talk show, com o escritor, sociólogo e especialista em segurança no trânsito Eduardo Biavati e profissionais do automobilismo. Também vão testar o nível de segurança no trânsito com um simulador, que será instalado em cada universidade participante.



Damien Destremeau, vice-presidente da Michelin na América do Sul, destaca que o Brasil será o primeiro país a realizar o programa, que poderá ser expandido para outras universidade brasileiras e também de outros países.



"Para construir o programa, estudamos o comportamento dos jovens a fim de buscar o formato, o conteúdo e a linguagem mais apropriada para este público", frisou Destremeau.



O Best Driver será itinerário e terá três fases. O programa foi iniciado ontem na Universidade de São Paulo (USP), primeira instituição a receber a iniciativa. A próxima será a Universidade Anhembi Morumbi, também em São Paulo, nos próximos dias 19 e 20. O Best Driver estará na Ufba nos dias 1º, 2 e 3 de outubro e na Unifacs, nos dias 3, 6 e 7 do mesmo mês.



Fases



Na primeira fase, com duração de uma semana, os alunos assistem a palestras, no estilo talk show, sobre segurança viária. Nesta fase, em que toda a comunidade acadêmica poderá participar, os estudantes poderão também utilizar um simulador, que testará a performance com cenas cotidianas no trânsito.



Na segunda fase, serão selecionados 130 estudantes por universidade, totalizando cerca de dois mil universitários no país. Nesta etapa, um equipamento de telemetria será instalado no carro dos participantes, escolhidos por ordem de inscrição.



O equipamento ficará por um mês no veículo dos alunos e vai medir seu nível de segurança da condução. Serão avaliadas aceleração, frenagem, curva e velocidade (a combinação desses quatro critérios totalizam os 16 indicadores de desempenho do motorista).



Com base nos dados apurados, os estudantes serão classificados em uma escala de zero a 100. Quanto maior a pontuação, mais segura a condução do motorista. Na terceira fase, o melhor de cada universidade ganhará um minitablet e uma viagem a São Paulo para assistir à prova Le Mans 6h de São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro.

