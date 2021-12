Baianos e turistas prestam homenagem ao Senhor do Bonfim

Movidos pela fé, milhares de baianos e turistas participaram, nesta quinta-feira, 17, na Cidade Baixa, em Salvador, da Lavagem do Bonfim, principal festa religiosa da Bahia. O cortejo contou com a participação de representantes de diferentes religiões e autoridades locais, que percorreram um trajeto de 8 km entre a Basílica da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, até a Igreja do Bonfim, no bairro do Bonfim. Mais uma vez, as baianas, vestidas de branco, fizeram a tradicional lavagem com água de cheiro do adro da Igreja na Colina Sagrada.

Os fiéis se concentraram desde o início da manhã em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A abertura do ato religioso, que começou por volta das 8h, foi feita pelo Coral de São Francisco. Os fiéis ouviram os pronunciamentos do padre Valson Santos Sandes, vigário da Basílica da Conceição da Praia; Ida Meireles, coordenadora da Organização Brahma Kumaris para a região Nordeste; Marcelo Mariano Cadidé, representante da Federação Espírita da Bahia; Tata Anselmo Santos, sacerdote do terreiro Mokambo; e do pastor Charleston Soares, da Igreja Batista Avivamento Profético.

<GALERIA ID=17956/>

Após o culto ecumênico, uma queima de fogos sinalizou o início da caminhada com destino à Colina Sagrada. O percurso durou quase três horas. A peregrinação seguiu pela Rua Miguel Calmon, no Comércio, passando pela Avenida Jequitaia (Calçada) até a Avenida Fernandes da Cunha (Mares). Depois, a multidão entrou na Avenida Dendezeiros, que dá acesso à Igreja.

Durante o trajeto, os peregrinadores foram animadas por 34 entidades culturais, entre bandas de sopro, afoxés, grupos de samba e percussão, além dos 1.500 integrantes do Bloco Afoxé Filhos de Ghandy. Quem tirou a roupa branca do armário e se juntou à multidão, ajudou a formar um imenso tapete branco pela Cidade Baixa.

A cerimônia contou com a participação de representantes de diferentes religiões, entre católicos, evangélicos, muçulmanos, espíritas e do candomblé, além políticos e autoridades locais. Estiveram presentes o governador em exercício, Otto Alencar, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, a senadora Lídice da Mata e o prefeito de Salvador, ACM Neto.

"Esta é uma das festas mais importantes da nossa cidade, que faz parte do calendário de festas e da cultura da Bahia", ressaltou o ACM Neto, que estava acompanhado da vice, Célia Sacramento. O prefeito aproveitou a oportunidade para para pedir paz a Salvador e também agradeceu ao Senhor do Bonfim pela oportunidade de, mais uma vez, cumprir a caminhada.

"Sempre venho como um cidadão comum. O baiano tem muita vontade de homenagear o Senhor do Bonfim", revelou Otto Alencar, interinamente no comando do Estado devido a viagem do governador Jaques Wagner a China.

Após a caminhada, o cortejo chegou à Colina Sagrada, por volta das 13 horas. Sob o olhar de milhares de fieis e devotos que se aglomeraram em frente à Basílica, um grupo de baianas deu início à lavagem do adro e escadarias da Igreja do Bonfim. As baianas aproveitaram para abençoar a todos os devotos e participantes presentes no local.

A lavagem das escadarias finalizou a caminhada em louvor ao Bonfim e, em seguida, teve início a parte profana da festa, quando o público aproveita as barracas montadas no local para se divertir.

Animais - Após a determinação judicial que permitiu o desfile de jegues - com a fiscalização em casos de maus tratos -, muitas pessoas levaram os animais para o cortejo. Um deles é o agente de viagens Moysés Cacezeiro, 56 anos, que desde pequeno participa do ritual. "Sigo a tradição de meu pai, por isso, pretendo seguir com o meu jegue até o final do percusso", afirma.

A vereadora Ana Rita Tavares, presidente da ONG Terra Verde Viva, afirma ter feito apelo à prefeitura para proibição. A polêmica teve início em 2010, quando o juiz Mário Albiani Junior, da 8ª Vara da Fazenda Pública, determinou a manutenção dos jegues na festa. A decisão foi suspensa em 2011 pela 6ª Vara e tornou a ser validada ano passado.

A vereadora disse ainda que a decisão judicial em vigor prevê que o poder público possa ser multado em R$ 50 mil se não realizar a fiscalização. O caso está sob análise no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por conta de dois recursos impetrados pelas ONGs Terra Verde Viva e Célula Mãe, em parceria com a OAB/Bahia.

adblock ativo