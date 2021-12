Baianos e turistas nem esperaram o sol raiar para reverenciar a Rainha do Mar, Iemanjá, nesta quinta-feira, 2. Desde a madrugada que eles ocupam as areias do Rio Vermelho para agradecer os desejos alcançados e renovar os pedidos. Como agradecimento, eles levam presentes, como flores, enfeites e perfumes.

>>A TARDE traz guia com serviços e atrações

Alguns preferem deixar os mimos no caramanchão para ser entregue junto com o presente principal preparado pelos pescadores. O espaço está aberto desde as 7 horas. A previsão é que os produtos sejam levados para o mar depois das 15 horas.

A festa de Iemanjá dura todo o dia, começando com a alvorada de fogos. Mais de 200 embarcações participam do evento.

Transporte

Para atender o público que vai acompanhar a festa no Rio Vermelho, foi montado um esquema especial de transporte. A Secretaria Municipal de Mobilidade ampliou o horário de 12 linhas de ônibus até meia-noite. Os itinerários terão nove linhas a mais do que o habitual.

O tráfego está desviado no bairro desde as 4 horas nas ruas da Paciência e Conselheiro Pedro Luiz, além da avenida Cardeal da Silva e a rua Oswaldo Cruz.

Quem estiver de carro pode estacionar na Zona Azul instalada nas proximidades do bairro, como na avenida Juracy Magalhães Júnior e na praça Brigadeiro Faria Rocha.

Baianos e turistas festejam dia de Iemanjá no Rio Vermelho | Foto: Divulgação/ATarde

