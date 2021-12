Baianos e turistas enfrentam maratona de fé e diversão

Um trajeto de oito quilômetros equivale à 1/4 de uma maratona. Este caminho será percorrido por baianos e turistas a partir das 8h desta quinta-feira, 12, na Lavagem do Bonfim. Para alguns, a caminhada entre os bairros do Comércio e Bonfim é de oração. Para outros, é sinônimo de diversão.

Seja lá qual for o espírito, vale a pena prestar atenção não só na lavagem das escadarias da igreja, mas também no trajeto que liga as duas basílicas: tem paisagens bonitas, lugares interessantes e histórias de vida que contam um pouco sobre a riqueza e diversidade de um dos eventos mais importantes do calendário de festas populares do estado.

E foi pensando em quem vai encarar este percurso que a equipe de reportagem de A TARDE percorreu, nesta quarta, 11, todo o trajeto do cortejo e preparou uma série de dicas de onde comer, beber e descansar durante a peregrinação (CLIQUE AQUI E CONFIRA NO INFOGRÁFICO).

Então, separe uma roupa leve – de preferência da cor branca, como manda a tradição –, um calçado confortável, chapéu e o protetor solar e se prepare para a diversão na festa que serve como “aquecimento” para o Carnaval.

