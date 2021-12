Baianos e turistas curtem noite de forró no Pelourinho

Baianos e turistas de diversas partes do mundo aproveitaram a noite de domingo, 22, ao som de muito forró, ritmo típico do Nordeste, no tradicional São João do Pelourinho, que ocorre desde o dia 18 e segue até terça-feira, 24.

Como em todos os anos, o Centro Histórico está colorido, decorado com bandeirolas, balões e ornamentos da época. Tudo muito verde e amarelo para aproveitar a época da Copa do Mundo.

A limpeza das ruas e a segurança também agradaram. "Todos os anos a gente vem para cá. Está limpo, muito bonito, música boa, comidas típicas e bom policiamento. Nota dez", classifica a baiana Carla Regina, 29.

Um grupo de turistas paulistanos, em primeira visita ao São João da capital baiana, também estava animado. "Já passamos o carnaval aqui e adoramos. Dessa vez estou gostando muito da festa, está organizada, segura e bastante divertida", disse o empresário Luiz Henrique.

No domingo, as bandas Del Feliz, Trio Virgulino, Poiz É e Val Macambira tocaram no palco principal para dezenas de pessoas, que não se intimidaram com a chuva.

Quadrilhas

Apesar das atrações e satisfação dos visitantes, com a organização do evento, algumas apresentações típicas da época não ocorreram, como as quadrilhas.

"Por ser ano de Copa do Mundo não tivemos os espetáculos. É uma pena porque fazem parte da nossa história", lamenta a comerciante Neide Conceição, que vende seus quitutes há pelo menos 28 anos no Centro Histórico de Salvador.

Mas no quesito segurança, a comerciante está satisfeita. Segundo ela, a presença de policiais fazendo a ronda é constante, o que deixa os visitantes mais tranquilos para passear e consumir.

Entretanto a comerciante Meire Conceição reclama do resultados das vendas. "Sei que muita gente viaja, mas pensamos que este ano seria melhor por causa da quantidade de turistas na cidade. A esperança é que amanhã (hoje) a gente venda mais", programa Conceição.

Interior

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agerba) estimou que, até ontem, 240 mil pessoas tenham deixado Salvador rumo ao interior do estado.

Mas quem ficou pode aproveitar as festas da capital. Hoje e amanhã tem Flávio José, Colher de Pau, Magníficos e Bicho de Pé, que fazem a festa no palco do Terreiro de Jesus. E há festas nos bairros, como no Engenho Velho da Federação e Nordeste de Amaralina.

A partir das 20h desta segunda, 23, cerca de 20 grupos musicais sairão em "arrastão" pelas ruas desses bairros tocando composições que misturam samba de roda do Recôncavo com o samba de caboclo.

