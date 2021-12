Baianos dizem o que fariam se o mundo acabasse nesta sexta

O que você faria se só te restasse um dia para o mundo acabar? Para muitas pessoas, o trecho da canção de Paulinho Moska, composta há quase duas décadas, é a trilha sonora da vez. Apesar da descrença de muita gente, há quem realmente acredite, por exemplo, na confirmação da profecia da civilização Maia, que prevê o fim do mundo para... esta sexta-feira, 21.

Para os mais convictos disso, motivos não faltam para o apocalipse: explosão solar, choque com um asteroide, guerra nuclear, tsunami, pandemia viral, terremoto e mudança climática são alguns dos possíveis causadores do fim dos tempos. A reportagem de A TARDE esteve nas ruas para saber o que alguns soteropolitanos fariam se tivessem mesmo que se despedir, nesta quinta, do planeta Terra.

"Queria estar em uma praia da Polinésia Francesa, cercado por minha família e meus amigos, na maior festa. Ia morrer feliz", disse o comerciário Ivanilton Mendonça, 45 anos, sobre o que seria a espera ideal do tão propalado fim do mundo. O aposentado José Carvalho, 70, mesmo cético em relação à previsão, disse que gostaria de partir antes. "Já que vai acabar tudo amanhã, quero morrer hoje, só para não presenciar essa tragédia", comentou.

O astrônomo Wilson Carvalho ressalta que não há nenhuma sustentação científica que aponte qualquer anormalidade no espaço a ponto de provocar o fim do mundo.

Um ciclo se fecha - Os astros mandam uma boa notícia para quem acredita neles, é claro. De acordo com a astróloga Gicele Alakija, não há mesmo motivos para pânico, já que a vida vai continuar após o 21 de dezembro. "O mundo não vai acabar. O que vai acontecer é o fechamento de um ciclo, inserido dentro de uma cultura", observou, referindo-se ao Calendário Maia.

A astróloga ressalta que a data, como acontecem todos os anos, marca a entrada do Sol no signo de Capricórnio, representada pelo início do verão no Hemisfério Sul e do inverno no Hemisfério Norte. Em Salvador, a chegada da estação mais quente está prevista para as 8 horas. Nem por isso, salienta a especialista, haverá uma explosão solar que atingirá a Terra.

Nova Era - Para Iara Moraes, terapeuta holística e estudiosa do Calendário Maia, a data não significa o fim de tudo, mas um alerta para as mudanças que estão por vir. "É o fim de um ciclo de 26 mil anos, segundo o Calendário Maia, iniciado no ano de 3.113 a.C. Nesse dia, o sol estará perfeitamente alinhado com o centro da galáxia. Com isso, o calor será intensificado e labaredas solares vão emitir ondas eletromagnéticas que poderão provocar um breve apagão em todo o planeta", adverte Iara.

Segundo a terapeuta holística, não está descartada a possibilidade de haver uma pane elétrica de aproximadamente oito minutos, entre o meio-dia de sexta-feira e o meio-dia de domingo. "É um alinhamento cósmico e não planetário. Isso não marca o fim do mundo e sim o começo de uma nova era, onde começaremos do zero e seremos mais espiritualizados e conscientes", acredita.

adblock ativo