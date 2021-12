Milhares de baianos foram às ruas na manhã deste sábado, 7, celebrar os 197 anos da Indendência no Brasil. Na capital baiana, o público se espalhou pelo centro para ver de perto o desfile cívico-militar do 7 de Setembro.

As comemorações no largo do Campo Grande começaram cedo, por volta das 8h40, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador.

No local, autoridades como o prefeito de Salvador ACM Neto, o governador da Bahia, Rui Costa e o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, dividiram o palanque.

Como acontece todos os anos, as ruas do centro foram ocupadas pelo público que foi prestigiar o evento e assistir ao cortejo de tropas da Marinha do Brasil, Exército, Força Aérea, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, entre outros.

Baianos celebram os 197 anos da Independência do Brasil | Foto: Divulgação/ATarde

Novidades

Esse ano o desfile contou com algumas mudanças, devido às obras que estão sendo realizadas na Av. Sete de Setembro. Por isso, ao chegar próximo à Casa D'Itália, o cortejo teve que ser desviado para a rua Carlos Gomes.

A organização do desfile cívico-militar, que contou com aproximadamente 4000 militares, ficou a cargo do Exército, governo do estado e prefeitura. "É uma festa bonita e a data máxima da nossa nação que é realizada através de um trabalho conjunto. Dessa vez tentamos fazer um desfile maior, então temos 1500 pessoas a mais em relação a 2018", afirma o chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar, coronel Luís Eduardo Possídio Santos.

Na ocasião, o governador Rui Costa frisou a importância da integração entre os brasileiros para que o País supere melhor os seus desafios e dificuldades.

"Mais do que nunca, é hora de pensar em um Brasil que ofereça qualidade de vida à sua gente, que integre e una o povo brasileiro das diversas regiões, culturas e preferências. O Brasil tem que caminhar unido para superar os seus desafios e dificuldades, e o 7 de Setembro é sempre uma data de reflexão sobre os próximos passos que o País pode dar na vida do seu povo", declarou.

O prefeito ACM Neto também destacou a relevância da data. “O Dia da Independência é o dia da festa brasileira, é o dia do verde e amarelo”, ressaltou.

