Baiano fica em segundo lugar em concurso de soletração

O estudante baiano Rodrigo Ferreira, de 16 anos, por pouco não levou o prêmio de R$ 100 mil do concurso Soletrando 2012, promovido pelo programa "Caldeirão do Huck", da Rede Globo. Ele, que foi o primeiro participante a ser classificado para a final do concurso, foi vencido pela estudante Yasmin Esswein, de Porto Alegre, que conseguiu soletrar a palavra "endechador".

O valor recebido por Yasmin terá que ser investido em seus estudos, como determina o regulamento do programa. Além do prêmio, a estudante também levou para casa o troféu Jorge Amado, em homenagem ao escritor baiano que tem seu centenário festejado este ano.

