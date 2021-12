Baiano é selecionado entre os Jovens Embaixadores de 2013

"Vou aproveitar tudo o que eu puder. Quero conhecer novas pessoas, novas culturas, novos valores. Desejei muito essa oportunidade", vibrou o baiano Nil Everson Gama dos Santos, 18, ao saber que foi selecionado pela Embaixada do Estados Unidos, nesta terça-feira, 23, como um dos integrantes do seleto grupo de estudantes que pisarão em solo norte-americano como jovens embaixadores do Brasil.

Ter sido o único baiano selecionado dentre os 17 mil inscritos em um concurso nacional, já pode ser considerado um motivo de orgulho para Nil Gama. Ainda assim, as circunstâncias do feito e as histórias que conduzem o jovem a esta conquista de projeção internacional revelam mais um exemplo de superação que sai da periferia de Salvador.

Conhecer o perfil da seleção nos leva a entender a importância da conquista. Para concorrer ao Programa Jovens Embaixadores 2013, os participantes deveriam ter idades entre 15 e 18 anos, apresentar bom desempenho escolar, histórico de atividades de responsabilidade social, perfil de liderança e, sobretudo, boa fluência oral e escrita da língua inglesa.

Os critérios de seleção talvez não fossem avaliados como tão rigorosos, se o concurso não fosse exclusivamente dedicado a estudantes de escolas públicas. Tendo ciência das fragilidades do ensino público no Brasil, a Embaixada do EUA lançou o desafio que há 11 anos mobiliza os jovens de todo país. "É possível encontrar estudantes com tais habilidades, que possam ser encarados como modelos de superação para os demais alunos do ensino público?"

Superação - Os estudantes brasileiros aceitaram o desafio e, dentre os 37 selecionados de todo o país, Nil Everson Gama dos Santos se colocou como um modelo para os alunos que pretendem driblar as deficiências do ensino público na Bahia.

Negro, aluno da Escola Estadual Thales de Azevedo e morador do bairro do Nordeste de Amaralina (periferia de Salvador), o jovem baiano definiu um objetivo com o auxílio da família: enxergar os dramas que envolvem a vida na periferia não como uma realidade imutável, mas como um impulso à superação. Foi com esse olhar, que o jovem de 18 anos agarrou todas as oportunidades que foram surgindo.

Uma das chances abraçadas por Nil foi decisiva para a seleção no Jovens Embaixadores. Em 2010, quando começou a cursar o 1º ano do ensino médio, a Acbeu (Associação Cultural Brasil-Estados Unidos) forneceu 17 bolsas de estudos para os alunos da instituição. De imediato, o estudante preencheu um formulário, se inscreveu para concorrer às vagas e foi selecionado pelo grupo de ensino.

Na Acbeu, o aluno foi presenteado com dois anos de curso intensivo de inglês, de segunda a sexta-feira, duas horas por dia. Por ter sido um dos melhores alunos da turma, fazendo valer a oportunidade ofertada, Nil adquiriu mais um ano gratuito de estudos. Tido como uma revelação entre o colegas, já que obteve rápida fluência na nova língua, os professores incentivaram que o jovem estudante se increvesse na seleção da Embaixada Americana.

Não deu outra. Nil se inscreveu no Programa, que teve as seleções iniciadas em agosto, por meio de uma etapa eletrônica. Na Bahia, sete pessoas foram classificadas para a fase escrita, sendo que cinco chegaram à prova oral. "Estava torcendo bastante. Pedi muito a Deus para alcançar esta oportunidade", admitiu.

Expectativas - Nil soube da boa nova nesta manhã, às 11h30, enquanto fazia um teste escolar. "Recebi uma ligação e pedi à vice-diretora para sair da sala. Quando vi meu nome fiquei muito feliz. Agora vou aproveitar ao máximo a oportunidade", antecipou.

Durante uma viagem de três semanas, entre os dias 11 de janeiro e 3 de fevereiro de 2013, os 37 estudantes selecionados terão grandes experiências. Na primeira semana, os escolhidos irão visitar escolas e projetos sociais em Washington. Logo após, serão divididos em subgrupos para diferentes cidades americanas, onde ficarão hospedados em casas de famílias locais, frequentarão aulas em colégios de ensino médio e participarão de atividades de voluntariado.

Antes da viagem, Nil já revela suas pretensões de retorno. "Vou me preparar para fazer o vestibular da Ufba. Quero ser engenheiro eletricista", destacou mais um sonho, nascido da periferia, com pontencial de alcançar o mundo. Todas as despesas serão pagas pela Embaixada dos Estados Unidos.

