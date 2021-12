Baiano é eleito o capoeirista mais completo do mundo em evento no Farol da Barra

O baiano "Ratto" venceu a primeira edição do Red Bull Paranauê e foi eleito o capoeirista mais completo do mundo, durante um evento realizado no Farol da Barra, neste sábado, 28. Com participantes de vários lugares do Brasil e do mundo, Lucas Dias Ferreira, o "Ratto" (de roda) como ficou conhecido, levou o prêmio e foi consagrado em frente a um público de cerca de 3.500 pessoas, pelo mestre João Grande, uma lenda da capoeira mundial.

O evento, que teve como patrocinadores a GoPro, Prefeitura de Salvador e Saltur, buscava capoeiristas com habilidades nas três categorias: Angola, Regional e Contemporânea. Para Mestre Sabiá, um dos idealizadores do evento, e que tem mais de 40 anos de experiência com a capoeira, a iniciativa deu certo. "Estou pleno e feliz com essa primeira experiência. Foi uma proposta ousada, mas muito honesta". Ele ainda completou: "Colocamos um pé na tradição e outro na modernidade e deu certo. Que venham novos desafios".

Além dele, outros nomes consagrados como Neneu, Itapuã, Virgílio, Jogo de Dentro e Capixaba marcaram presença no corpo de jurados.

Após etapas de seleções em estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá, e até cidades da Espanha, 15 nomes foram para a final. O segundo colocado foi o paulista Arthur Santos, o "Fiu".

"Gosto de ressaltar que sou o campeão do momento, da competição, mas não da capoeira, que é de todos", disse o Ratto. "Todos estavam dizendo que eu era capaz, meu professor disse que eu ia vencer, e eu não acreditei. E eu ganhei", completou ele.

