Baiano de 6 anos dá aulas divertidas e declama Ferreira Gullar no Youtube

O poeta Ferreira Gullar, falecido no último dia 4 de dezembro, foi homenageado pelo canal no Youtube Professor Francisco. Em um vídeo postado nesta quinta-feira, 8, o pequeno Francisco, de 6 anos, declama "Trenzinho do Caipira" do poeta "inteligente" como ele.

Realmente, a inteligência do pequeno baiano fica evidente nos vídeos postados no canal criado em setembro desse ano. Mas essa não é a única característica do garoto. Ele também esbanja carisma e desenvoltura na frente das câmeras.

Nos vídeos, Francisco ensina tudo o que aprende e como ele é curioso, já falou de temas variados: caatinga, sistema solar, dinossauros e seu time do coração, o Bahia. Os assuntos são escolhidos pelo youtuber, segundo a mãe dele, a publicitária Priscilla Rigueira.

"Ele que escolhe, fala com a gente e fazemos um treino antes. Tem um roteirinho para ele seguir, mas ele tem muita espontaneidade, então improvisa, como quando disse que Ferreira Gullar é inteligente como ele. É metido!", se diverte Priscilla. Ela é responsável por gravar com o filho, enquanto o pai, também publicitário, edita o material.

Priscilla conta que a ideia do canal surgiu por conta do prazer do menino em ensinar. "Francisco é um menino que onde chega, gosta de ficar ensinando as pessoas. Ele é muito curioso, gosta de ler. Então ensinar é natural para ele", explicou acrescentando que também aprende muito com o filho. "Ele me ensinou muito sobre dicionários e sabe capitais de países que eu nunca nem tinha ouvido falar".

Segundo Priscilla, o filho se diverte com a produção dos vídeos, onde ele reúne as informações que aprende nas centenas de livros infantis que reúne em casa.

