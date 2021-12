Baianas vão disputar etapa nacional da "Mais bela gordinha do Brasil"

O evento, "A mais bela gordinha do Brasil", que aconteceu neste domingo, 19, na Ribeira, definiu duas candidatas baianas para a etapa nacional, que acontecerá no dia 19 de maio, no Centro de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro.

Das 11 participantes, quem levou o título foi a encarregada de departamento pessoal, Renata Trindade, 22 anos, como vencedora na categoria tradicional (18 a 35 anos), que também contou com todo o charme e beleza da optometrista Lorena Silva, 23 anos, e da enfermeira Daiana Taila Dias, 29 anos, na segunda e terceira colocação. Já na categoria sênior (36 a 55 anos), o título ficou com a microempreendedora Sheila Soares.

Eu não preciso vestir 38 para ser bonita Eu não preciso vestir 38 para ser bonita

A vencedora do concurso de 2016, Camila Bittencourt, 30 anos, também este no evento.

Emocionada com a premiação, Renata diz se sentir honrada com o título. “Eu me sinto honrada em ter ganhado este concurso. Pois é uma forma de poder mostrar para todos que nós, mulheres gordas, também temos o nosso valor e merecemos respeito como todas as outras. Eu não preciso vestir 38 para ser bonita”, define Renata, que já sofreu preconceitos por conta do peso, mas diz não se importar: “Sou uma pessoa sem problemas se saúde por conta do meu peso, então minha gordura nunca foi um problema para mim”.

Já Shiela, que não vê a hora de conhecer a capital carioca, teve que ter muita força para lidar com preconceitos. “Certa vez, ao fazer uma entrevista de trabalho, o empresário em questão deixou bem claro para mim que não me contrataria pelo meu peso. Ele olhou em meus olhos e disse, fazendo gestos me descrevendo como gorda para complementar: 'Você tem um currículo muito bom, mas é só olhar pra você que se vê que você não tem o perfil para trabalhar aqui na minha empresa'. Eu sai de lá muito triste, pois ele ainda complementou dizendo que me chamou pela minha foto de perfil, mas que ao me ver pessoalmente se decepcionou”, desabafa a baiana, que embora ainda marcada pela situação, disse hoje não ligar mais para essas coisas.

O concurso é uma idealização da produtora de eventos e modelo plus size Cláudia Ferreira, de 34 anos, e manequim 48, que tem como objetivo principal a elevação da autoestima e valorização da mulher real no Brasil. “A sociedade brasileira está erroneamente moldada em uma estética onde se valorizam corpos que não se igualam às nossas raízes e miscigenações. Nosso trabalho busca a real beleza, aquela brasileira que se aceita com suas curvas voluptuosas herdadas do império e suas misturas de raças”, explica Cláudia, que trabalha essa questão entre suas candidatas.

adblock ativo