Baianas têm permissão para vender em jogos normais da Fonte

Em reunião na tarde desta quarta-feira, 25, na Arena Fonte Nova, foi decidido que as tradicionais baianas de acarajé poderão comercializar seus quitutes dentro do estádio. Dia 2 de outubro, novo encontro ocorrerá para definir, dentre outras coisas, quando a autorização entra em vigor.

O encontro sinalizou que, além das seis baianas já autorizadas a comercializar na Copa das Confederações e Copa do Mundo (esta em 2014), possivelmente também atuarão em jogos normais outras quatro indicadas pela Associação Brasileira das Baianas de Acarajé (Abam), totalizando dez.

Foram recebidos pelo presidente da Arena Fonte Nova, Marcos Lessa, a chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana; a dirigente da Abam, Rita Santos; o deputado estadual Bira Coroa e o representante do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Antônio Roberto Pellegrino.

Cautela no preparo

Rita Santos adiantou que os alimentos serão feitos em um lugar dentro do estádio e comercializados em outro. "O local do preparo vai ser diferente do lugar onde os quitutes serão vendidos", disse ela, com a certeza de que "a melhor decisão foi tomada e todos saíram ganhando".

Olívia Santana avaliou como extremamente positivo o resultado da reunião: "Temos que valorizar o que é o nosso diferencial. As baianas agregam um valor histórico à cidade, sintetizou". Olívia também destacou que é possível manter em harmonia tradição e modernidade e que "não se pode abrir mão dessas tradicionais trabalhadoras".

Garantia de sustento

Ela observou também que por meio da comercialização dos quitutes, muitas mulheres, majoritariamente negras, sustentam as suas famílias e que elas não poderiam ser privadas de entrar no estádio para trabalhar.

Na reunião, surgiu a proposta de se fazer a primeira lavagem das escadarias da Arena Fonte Nova, com data a ser discutida a partir do próximo encontro.

