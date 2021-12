Baianas protestam por liberação da venda do acarajé na Arena

As baianas de acarajé de Salvador vão à rua pedir pela liberação da venda da iguaria na Arena Fonte Nova. Representantes da Associação de Baianas de Acarajé e Vendedoras de Mingau (Abam) estão de plantão na manhã desta sexta-feira, 5, em frente ao novo estádio. O grupo espera a chegada da presidente Dilma Rousseff, que participará da inauguração oficial da Arena.



Elas pretendem entregar um documento que reúne 15.328 assinaturas solicitando a liberação da venda do acarajé no entorno e dentro do estádio. "Mais uma vez vamos protestar e pedir que a Fifa libere o acarajé, pelo menos para as 10 baianas que trabalhavam lá dentro", afirma a presidente da Abam, Rita Santos.

Segundo Rita, o consórcio não concebeu a Arena pensando nas baianas. A expectativa é que elas possam entregar o abaixo-assinado para Dilma e também para o presidente da Fifa, Joseph Blatter.

Vestidas a caráter, as baianas montaram tabuleiros no Dique do Tororó e distribuem acarajé para a população. O protesto é apoiado por motoristas que passam no local e buzinam para as baianas.

As baianas de acarajé foram reconhecidas, em novembro de 2012, como Patrimônio Imaterial da Bahia e o ofício entrou no livro de Registro Especial dos Saberes e Modos de Fazer.

