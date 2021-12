Baianas de acarajé são convocadas para licenciamento

As baianas de acarajé que desejam atuar na orla da capital baiana devem procurar a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para fazer o licenciamento e regularização da atividade. A informação foi divulgada nessa segunda-feira, 5, pela prefeitura de Salvador.

De acordo com a secretária Rosemma Maluf, o objetivo é manter o ordenamento que já vem sendo realizado pela secretaria desde o início da gestão e acomodar as baianas dentro do projeto de requalificação da orla.

"Com a proximidade do verão e com o projeto da nova orla da cidade, é de extrema importância que as baianas que atuam na faixa do calçadão busquem regularizar o exercício de suas atividades junto à Semop, pois existem normas a serem cumpridas, a exemplo da padronização dos equipamentos e uso da indumentária típica conforme estabelecido por Decreto Municipal 12.175/98. Ressaltando que, conforme determinação judicial, não é permitida a cocção de alimentos na faixa de areia", disse a secretária por meio de nota.

Para o licenciamento, é necessário dar entrada no setor de protocolo na sede da Revita, localizado na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, Porto Seco de Pirajá. Mais informações (71) 3202-5400.

