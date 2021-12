Baiana volta para Salvador após problemas em voos nos EUA

A administradora baiana Bianca Valadares, que estava entre os cerca de 200 brasileiros que tentavam embarcar no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, desde domingo, 26, conseguiu voltar para Salvador na manhã desta terça-feira, 28, por volta de 9h, após comprar outra passagem.

Ela conta que, na noite desta segunda, 27, chegou a entrar em uma aeronave que partiria às 23h, mas não decolou por causa de um problema na turbina.

"Eu saí de uma aeronave e entrei em outra. Outros passageiros conseguiram ser transferidos para este voo, mas ainda ficaram pessoas em Miami", conta ela.

Os outros passageiros que não conseguiram transferir ou comprar uma nova passagem tiveram que voltar para o saguão e aguardar a partida na manhã desta terça, prevista para as 11h (12 horas no horário local).



Uma das pessoas nessa situação é Maíra Araújo, de 21 anos. O pai dela, Marco Aurélio, que está em Salvador, disse que a jovem continua nos EUA na expectativa para conseguir embarcar no voo 9247, para qual foi transferida.



Em nota, a American Airlines confirma que o voo desta segunda, 27, também apresentou problema, precisando passar por manutenção. De acordo com a empresa, "os passageiros estão sendo reacomodados no próximo voo disponível". No entanto, a companhia aérea não informa quantos brasileiros ainda estão em Miami.

Domingo

O voo original dos brasileiros deveria ter partido dos EUA no domingo, às 23h54, mas foi cancelado por conta de problemas mecânicos. Em nota, a empresa informa que "voo AA 229, do dia 26, do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) para o Aeroporto Internacional de Salvador (SSA) foi cancelado por necessidade de manutenção. Todos os passageiros receberam assistência".

Mas Bianca acusa a American Airlines de descaso no tratamento com os clientes. "Eles dão risada, não nos ajudam e raramente falam espanhol. Lá, há mulheres com sete meses de gestação, adolescentes em excursão que estão desesperadas e só fazem chorar, idosos e deficientes. É um descaso total", relata.

Apesar de ter conseguido voltar para Salvador, a administradora está enfrentando outro problema: o extravio das malas. Segundo ela, os outros passageiros que retornaram também não conseguiram localizar seus pertences.

"Eu vou processar a empresa e acionar meu seguro, vou correr atrás dos meus direitos. Pensamos em fazer uma ação coletiva, mas como cada caso possui uma particularidade, decidimos entrar na Justiça individualmente", conclui.

Maíra mostra cartão de embarque para o voo 9247 (Foto: Maíra Araújo | Cidadão Repórter)

adblock ativo