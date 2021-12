Baiana vence etapa nacional do concurso The Look of The Year

A modelo soteropolitana Clara Luna, 17 anos, venceu a etapa nacional do concurso The Look of The Year, realizado na última quinta-feira, 3, em São Paulo. A baiana concorreu com 27 jovens de outros estados e agora vai disputar a etapa internacional do concurso.

De acordo com site Fashion Forward, a vencedora do The Look of The Year assinará um contrato de um ano com a agência Joy Model, que revelou modelos como Raica Oliveira e Carol Francischini, e receberá todo o suporte para poder se manter em São Paulo durante o início da carreira. Materiais fotográficos e viagem internacional também fazem parte do prêmio.

adblock ativo