Baiana morta em acidente no Rio é enterrada nesta quarta

Será enterrada às 11h30 desta terça-feira, 27, a baiana Adriana Ribeiro de Jesus Porto, de 64 anos, que morreu em um acidente no sábado, 24, durante uma feira na zona sul do Rio de Janeiro. Adriana foi atingida por uma estrutura de metal e teve traumatismo torácico, informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O corpo da vítima será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Além de Adriana, outras três pessoas se feriram no acidente, ocorrido na 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A baiana chegou a ser socorrida com vida para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

O evento foi suspenso pela organização, que vai devolver o valor dos ingressos dos últimos dias da feira até sexta, 30.

