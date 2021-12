Baiana explorada na Espanha é ouvida pela PF

A baiana que vinha sendo explorada sexualmente em Salamanca, na Espanha, e acabou resgatada em uma operação conjunta entre as polícias espanhola e do Brasil, prestou depoimento na manhã desta segunda-feira, 4, ao delegado Fernando Berbert, da Polícia Federal, em Salvador. Conforme o delegado, a mulher, de 30 anos, que teve a identidade preservada, confirmou que foi mesmo o casal Denison Costa Pereira e Elizânia dos Santos Evangelista que a levou até o espanhol Angel Bermudes Motos, apontado nas investigações como chefe do esquema de exploração de prostituição.

Denison e Elizânia estão presos na capital baiana desde a semana passada. Já Angel Motos está com prisão decretada pela Justiça Federal do Brasil e encontra-se foragido. "A Interpol já foi comunicada sobre a ordem de prisão", frisou o delegado Berbert. Os três vão responder por tráfico de seres humanos e formação de quadrilha. Segundo Berbert, a mulher disse que rumou à Espanha em setembro do ano passado. "Essa moça contou que estava desempregada e que o casal a abordou com a promessa de que ela participaria de shows de dança e ganharia muito dinheiro", narrou.

Moradora de Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador, ela informou que ficou morando nas dependências da boate The Venus, em Salamanca, durante os primeiros dois meses, mas que depois ganhou a confiança de Motos, a ponto de ter permissão para residir em outro local. Entretanto, a baiana contraiu uma dívida de quatro mil euros com a rede de exploração, por conta dos gastos com a viagem, além de ter que entregar 30 euros por dia à organização. A jovem disse que era forçada a ficar na boate das 17h às 4h, trajando somente roupas íntimas.

"Era uma dívida que ela não conseguiria pagar. Cada programa custava 100 euros, mas ela falou que não havia muitos clientes, por conta da crise econômica. Ela contou que não fugiu porque a quadrilha ameaçava os familiares dela", salientou o delegado. Ele informou que os próximos passos da investigação incluem colher os depoimentos de Renata Gomes Nunes, paulista identificada como namorada de Motos, e outras duas baianas que foram vítimas do mesmo esquema de exploração sexual. "Renata deve ser ouvida pela PF de São Paulo até a próxima quarta-feira (amanhã)", concluiu.

Votação na CPI -Os integrantes da CPI do tráfico de pessoas da Câmara Federal votam, nesta terça-feira, 5, um requerimento pela convocação do casal Denison e Elizânia para depor em Brasília. Para o presidente da CPI, deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), o requerimento deve ser aprovado. "Nossa expectativa é que essa CPI possa parar essa prática no País. Não estamos falando de algo ficcional, mas muito mais presente do que imaginamos. Acho que estamos muito atrasados no enfrentamento a esse crime", reclamou Jordy. No total, a CPI já colheu 40 depoimentos.

