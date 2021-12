Baiana é terceira colocada no concurso Globeleza

A baiana Nara Carvalho foi a terceira colocada no concurso Globeleza que aconteceu neste domingo, 1, no Fantástico, da Rede Globo. Logo no início do programa, ela sambou com Camila e Nayara, as outras candidatas ao posto. Um juri formado por Thiaguinho, Sérgio Loroza e Débora Nascimento. O juri colocou a baiana em terceiro lugar, fazendo com que o público decida entre a mineira Nayara e a carioca Camila.

