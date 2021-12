Baiana e paulista ganham título de capoeiristas mais completos do mundo

A baiana Jubenice de Oliveira, a Bibinha, e o paulista que atualmente mora na Alemanha, Joseph Augusto dos Santos, o Gugu, venceram a competição Red Bull Paranauê 2018, que escolheu os dois capoeiristas na mais completos do mundo, nas categorias feminina e masculina, neste sábado, 3, no Farol da Barra.

Para isso, os 16 finalistas tiveram que mostrar quem possuía mais habilidades em três dos principais segmentos da capoeira: Angola, Regional e Contemporânea.

Entre eles, sete eram baianos, quatro homens e três mulheres. A competição apresentada pelo Mestre Nego Ativo, teve como jurados três nomes da capoeira: Mestre Nenel, representando a capoeira Regional, Mestre Jogo de Dentro, capoeira Angola, e Mestre Paulinho Sabiá, capoeira Contemporânea.

O evento que lotou o Farol Barra fez com que Moaby dos Santos e Argel Oliveira fossem acompanhar a competição. "Estou achando ótimo. Esse tipo de evento é muito importante para fortalecer a nossa cultura", disse Moaby. Os jovens, que também jogam capoeira, estavam do lado das escolhas dos jurados. "Pelo que estamos vendo, as decisões estão sendo bem justas", comentou Argel, que pratica o esporte há 10 anos.

Emoção

Gugu disputou a final com o baiano conhecido como Guaxini do Mar, subiu ao palco emocionado para receber o prêmio. "Eu sou campeão junto com meus irmãos. Sou um que fugiu da estatística. Represento meus irmãos, meu Brasil, meu povo, minha missão é essa. Jogar capoeira é só gratidão. Eu faço todo dia o que me motiva", disse Gugu, que recebeu o troféu do Mestre Suassuna.

A disputa final foi acirrada entre duas baianas, Bibinha e Guerreira Lane, agitou o público. Mas Bibinha venceu por unanimidade entre os três jurados e recebeu o prêmio das mãos da filha do Mestre Bimba, Nalvinha. "Para mim é muito importante estar aqui. Desde criança eu acreditei na capoeira, tudo que sou hoje eu devo a ela e a minha família. Não tenho palavras para descrever a felicidade de vir aqui, de participar dessa primeira edição feminina e ser reconhecida como uma das capoeiristas mais completa", disse a campeã.

Seletivas

A segunda edição do Red Bull Paranauê teve início em janeiro e os competidores foram escolhidos em seletivas no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Entre os finalistas estava o vencedor da edição 2017, Lucas Dias, o Ratto, que foi eliminado nas quartas de final.

Bibinha e Gugu ganharão uma viagem para o exterior, para uma semana de treinamento com um mestre renomado da capoeira.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

