Bahia x Grêmio contará com esquema de trânsito e transporte

Por conta da partida entre Bahia x Grêmio, válida pela Copa do Brasil, realizada nesta quarta-feira, 17, às 19h15, Salvador terá um esquema especial de trânsito e transporte. De acordo com a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), 12 coletivos de frota reguladora serão disponibilizados nas estações da Lapa, Pirajá e Acesso Norte. As linhas que circulam pela região irão operar normalmente.

>>TEMPO REAL: siga os lances de Bahia x Grêmio

Já os veículos ficarão sob fiscalização nos terminais, a partir das 17h15 até 0h desta quinta-feiram 18. Os que irão utilizar o táxi como forma de locomoção terão 20% de desconto no aplicativo Taxi Mobi. Também terão pontos exclusivos no entorno da Arena, situados em frente ao restaurante A Porteira e na avenida Joana Angélica (no muro do Convento do Desterro). O ponto de mototáxi também ficará no entorno da Arena.

Os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) farão interdições em vias próximas ao estádio. A partir das 18h, os agentes estarão na avenida Presidente Costa e Silva, que faz ligação do Dique do Tororó à Estação Lapa. A depender o fluxo de veículos no local, o tráfego no trecho desta via entre a alça de acesso à avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e o primeiro semáforo antes do Dique será bloqueado. A mesma situação pode ocorrer na Ladeira da Fonte das Pedras.

O estacionamento em vagas Zona Azul provisórias serão permitidas a partir das 18h, no lado direito da avenida Presidente Costa e Silva. Os motoristas vão precisar acessar o local através do retorno em frente ao restaurante A Porteira.

Outro local para estacionar, através da Zona Azul, são nos bolsões de alça do viaduto da Bonocô, ou ao lado da Estação Metrô Brotas, bem como as áreas próximas à Defesa Civil de Salvador (Codesal), na Ladeira dos Galés e na Santa Clara do Desterro.

Reforço no metrô

Segundo a CCR Metrô Bahia, a segurança será reforçada nas estações. A quantidade de trens será aumentada e haverá redução no intervalo de entre eles, a depender da demanda. Também terá reforço nas bilheterias.

A concessionária irá reforçar a segurança no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs). Nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus há mais de 2.000 câmeras. Também haverá apoio da Polícia Militar nas áreas de acesso e no entorno.

As imagens de segurança são acompanhadas em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e das Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação.

adblock ativo