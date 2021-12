Bahia Vinho Show traz minicursos com sommeliers interncionais

A quarta edição da feira internacional de vinhos Bahia Vinho Show, realizada pelo Clube Gourmet Bahia, acontece desta quarta-feira, 17, até a próxima sexta-feira, 19, das 15h às 22h, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. O ingresso custa R$ 60.

Esta edição traz algumas novidades na programação, além das palestras com especialistas e feira de vinhos, o evento vai ter minicursos com entrega de certificado e expositores de áreas afins, como queijos, pães e azeites.

Nesta quarta, às 15h, vai ter o minicurso 'Enogastronomia' - A arte de harmonizar comida e vinho”, com duração de três horas e ministrado pelo sommelier e juiz internacional de vinhos Jaime D’Oliveira. Ás 20h, Alexandre Takei conduz o workshop "Degustação às Cegas". Takei é educador em bebidas, com certificações em vinhos pela Wine and Spirits Education Trust - WSET (nível 3) e Court of Master Sommeliers (nível 1), além de ser sommelier de cervejas pela Doemens Akademie.

No segundo dia, às 15h, acontece o minicurso 'Introdução ao mundo do vinho', ministrado pelo sommelier internacional Pedro Luz. Atualmente sócio da Dieb Import, ele nasceu em Peniche, Portugal. Em 2009 chegou ao Brasil e criou, junto com sócios, a rede All Saints de Restaurantes.

Já às 20h, do mesmo dia, terá o workshop 'Vinhos Brasileiros - Degustação guiada', com o enólogo da Dal Pizzol Dirceu Scottá, que também é sommelier internacional e possui WSET nível 1 e 2.

Para encerrar o evento, na sexta, às 19h, Élen Suzana Uebel conduz a “Degustação Guiada de vinhos portugueses da Vinícola Santa Vitória”. Nascida no Rio Grande do Sul, Élen morou oitos anos no Chile, país onde surgiu o interesse por vinhos.

