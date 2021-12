Bahia teve energia totalmente restabelecida na madrugada desta quinta

A energia só foi completamente restabelecida na Bahia na madrugada desta quinta-feira, 22. O município de Itambé foi o último a ter o fornecimento normalizado após o apagão que afetou principalmente as regiões Norte e o Nordeste do país e que causou um caos nas ruas e avenidas do centro de Salvador.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), o serviço foi totalmente restabelecida às 0h03, em Itambé. Já Salvador começou a ter a energia normalizada 17h57 e às 20h17, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS).

Dos 415 municípios atendidos pela Coelba, 360 cidades ficaram sem energia. Apenas a região oeste não foi atingida. A empresa não fornece energia para as cidades baianas de Rio Real e Jandaira, que são atendidas pela companhia de Sergipe.

Apagão no Brasil

O apagão começou às 15h48 depois que o disjuntor na subestação Xingu, no Pará, apresentou uma falha técnica. Por conta disso, houve uma redução total de 19.760 MW, o que corresponde a 25% da carga no momento. De acordo com órgão nacional, todas as regiões do Brasil foram afetadas. Contudo, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste as cargas foram restabelecidas cerca de 20 minutos depois do ocorrido.

Já no Norte, os estados afetados foram Manaus, Macapá, Palmas e Belém, além da maior parte do Maranhão e do Pará. A região mais prejudicada foi o Nordeste, onde todos os nove estados sofreram o apagão.

Por meio de comunicado oficial, a ONS informou que "a determinação das causas da perturbação exige a análise de uma grande quantidade de informações e já está em curso".

adblock ativo