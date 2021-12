Bahia tem vasto acervo de obras de Pasquale De Chirico

Escultor, desenhista e professor, o italiano Pasquale De Chirico (1873-1943) é autor de um vasto acervo de obras tanto no Brasil quanto na Bahia. Nascido na comuna de Venosa, ao sul da Itália, emigrou para São Paulo aos 20 anos, em 1893, onde viveu por dez anos, casou-se e teve duas filhas.

No ano de 1903, mudou-se para Salvador a convite de Theodoro Sampaio (então engenheiro civil, urbanista, geólogo, cartógrafo, geógrafo, historiador e político) para confeccionar as esculturas da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, que passava por reforma após um incêndio.

Já na capital baiana, montou ateliê na antiga rua do Tijolo, atual 28 de Setembro, no Centro Histórico. De 1918 a 1942, foi professor de escultura e desenho da então Escola de Belas Artes da Bahia, onde começou como contratado até se tornar titular da instituição.

O legado de obras do artista italiano é composto, entre outras, pelas 13 esculturas de figuras ilustres da sociedade baiana ao redor do anfiteatro da Faculdade de Medicina, pelo trabalho em metais fundidos do Relógio de São Pedro (Centro) e pelo Monumento a Jesus - O Salvador (conhecido como Cristo da Barra).

