Bahia soma 9.795 atos contra mulheres em três meses

De janeiro a março deste ano, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), foram registradas 9.795 ocorrências contra mulheres, entre homicídios, tentativas de homicídios, lesão corporal, estupro e ameaça.

Um dos casos mais recentes foi o caso da professora Sandra Denise Costa Alfonso, 40, assassinada pelo marido, o major Valdiógenes Almeida Cruz Júnior, 45 anos, por ciúme, após desconfiar de uma possível traição.

Na última terça-feira, um protesto reuniu pelo menos 150 pessoas no Campo Grande. Ativistas de movimentos feministas amarraram fitas vermelhas no gradil da praça em homenagem a Sandra e tantas outras mulheres mortas por companheiros.

Já pela Operação Ronda Maria da Penha, desde a sua criação em março do ano passado, foram realizadas 27 prisões de agressores, 256 atendimentos, 133 palestras e 823 visitas de acompanhamento de mulheres vítimas de violência sob medida protetiva instaurada.

No próximo mês, a Rede de Mulheres Negras - composta por 12 entidades - irá lançar a campanha Parem de Nos Matar. A inciativa foi construída durante a 1ª Marcha de Mulheres, ocorrida em novembro do ano passado em Brasília.

"A marcha trouxe novos paradigmas e apontou desafios, e um deles é fortalecer o protagonismo da mulher", explicou a educadora Suely Santos, integrante da comissão de formação política da Rede de Mulheres Negras da Bahia.

A proposta da ação é denunciar todos os tipos de violência que atingem as mulheres: "A campanha é estruturada com diversas vertentes como racismo institucional, na saúde, na educação, violência nas famílias, além do feminicídio. Enfrentamento da violência de forma mais ampla".

A primeira etapa de massificar a proposta da campanha terá duração de cinco anos. "Após esse período, a meta é avaliar o que foi construído nesse tempo e definir novos rumos", disse.

Além de mostrar a realidade, o objetivo é promover um diálogo com as instituições governamentais, apresentar as demandas referentes a cada órgão e propor soluções que reduzam os impactos negativos.

"A melhoria dessas questões vai acabar beneficiando toda a sociedade. Por isso, é necessário conscientizar gestores, família e a própria mulher sobre a importância desse trabalho", pontuou.

Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelos telefones 190 ou 180 (da Central de Atendimento à Mulher). Na Bahia, existem 15 delegacias especializadas no atendimento à mulher.

