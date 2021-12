Bahia perde quatro mil leitos do SUS na rede privada

O número de leitos para internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia diminuiu em 2.254 vagas nos últimos sete anos. A queda ficou concentrada no setor privado (particulares e filantrópicos). No sistema público, houve aumento de leitos, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), vinculado ao Ministério da Saúde.

De acordo com o levantamento, na Bahia, o setor privado perdeu quatro mil leitos, queda de 27,5% em relação à oferta em 2005 (14.507). Em contrapartida, na rede pública foi detectado um crescimento de 13,4% do número de leitos de 2005 a 2012. Na esfera estadual, o acréscimo foi mais expressivo: em dezembro de 2005, a rede contava com 4.242 leitos. Em junho deste ano, este número chegou a 5.443, um acréscimo de 1.201.

Um estudo do Conselho Federal de Medicina (CFM) contesta estes dados. O levantamento aponta uma queda de 5,8% em todo o Estado.

Remuneração - Segundo o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Asheb), Marcelo Britto, a baixa remuneração e atraso na atualização da tabela de pagamento do SUS levaram os hospitais privados a diminuírem a oferta de vagas.

"Contando com os honorários médicos, exames, despesas com alimentação, entre outros gastos, o SUS investe uma média de R$ 350 por uma diária de UTI no hospital privado, enquanto o convênio paga cerca de R$ 1.400. Realmente não vale a pena", afirma Britto.

Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que, caso os equipamentos dispostos nos hospitais particulares atendam às necessidades do paciente, o Ministério da Saúde chega a dobrar o pagamento por leito. "Se for um leito de retaguarda, à disposição do pronto-socorro, dobra-se o valor do repasse em cima da tabela SUS. Em relação aos leitos de UTI, que são carentes nas especialidades adulto e neonatal, o SUS paga 50% a mais do valor da diária", assegura.

Na opinião do médico e membro do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb-BA), Otávio Marambaia, a falta de investimento é o principal problema. "O governo investe pouco e mal. Houve uma redução no número de leitos entre 2005 e 2012, mas não podemos esquecer que, em 2005, o número de leitos já era muito inferior à demanda", diz.

Marambaia afirma que a população tem aumentado e não há, em contrapartida, a criação de novos leitos. "A Bahia, levou quase 30 anos para construir uma nova maternidade e o Hospital do Subúrbio, o que é inadmissível". Marambaia lembra ainda que a falta de leitos, sobretudo em UTI's, só agrava a situação do paciente e do próprio sistema de saúde. "Se o paciente precisa de uma UTI e não encontra um leito disponível, vai ficar nos corredores dos hospitais aguardando uma vaga. Ou o quadro dele piora e ele acaba morrendo no corredor mesmo".

Um outro problema apontado por Marambaia é a falta de repasse de verbas para as Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, o que acabou fazendo com que muitas destas instituições reduzissem o número de leitos para o SUS em diversos Estados. "Os hospitais filantrópicos desempenham um papel de extrema importância, uma vez que boa parte dos leitos oferecidos pelo SUS estão nestas instituições. A defasagem nas tabelas e a dívida histórica com as instituições têm agravado a crise financeira desses hospitais e reduzido os leitos", diz o médico.

Programa - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que a modernização dos tratamentos, aliada a programas de governo tem dispensado internações hospitalares, a exemplo do projeto "Melhor em Casa". "O tratamento é feito em casa, junto à família, como preconiza a medicina moderna".

Na Bahia, segundo o ministro, cada uma das 37 equipes do Melhor em Casa (com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipamentos) atende cerca de 60 pacientes por mês, em regime domiciliar. "Só aí eliminamos a necessidade de mais de 1.800 leitos", calcula.

*Colaborou Fabiana Mascarenhas

