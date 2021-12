Bahia é o terceiro estado com mais médicos cubanos

A Bahia é o terceiro Estado com maior número de profissionais cubanos no programa federal Mais Médicos. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Ministério da Saúde, os municípios baianos receberam 45 médicos cubanos, atrás do Pará, que conta com 56 profissionais e Amazonas, com 61.

Dos 400 médicos cubanos que vieram para o Brasil, na primeira etapa do acordo do governo brasileiro com a Organização Panamericana de Saúde (Opas), 364 vão atuar no Norte e Nordeste. Nessa segunda região, seis vão trabalhar em distritos indígenas e 201 em municípios.

O acordo da Opas estima que quatro mil profissionais cubanos cheguem no Brasil para atuar em áreas carentes do País. Eles vão trabalhar nos 701 municípios que não foram escolhidos por médicos brasileiros ou estrangeiros que foram aprovados na primeira fase do programa federal.

