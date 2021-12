Bahia comemora 190 anos do 2 de Julho em Salvador

A Bahia comemora nesta terça-feira, 2, 190 anos da luta pela Independência do Brasil. A data cívica mais importante do calendário baiano contará com o tradicional cortejo, que terá início às 6h com uma alvorada e queima de fogos, no Largo da Lapinha, e segue até 16h30, com a chegada dos carros dos caboclos e das autoridades no Campo Grande.

O desfile de filarmônicas e grupos de cultura popular sairá às 8h. Antes, as autoridades farão o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia, de Salvador e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Pela manhã, o tradicional desfile percorrerá o Centro da cidade em direção ao Terreiro de Jesus e à Praça Municipal. À tarde, a partir das 14h30, haverá o hasteamento das bandeiras do 2º Distrito Naval, no Comércio. Às 15h30, o cortejo sai novamente em direção ao Campo Grande.

A solenidade no Campo Grande será marcada pelo hasteamento de bandeiras pelo prefeito de Salvador e outras autoridades e a execução do Hino Nacional, pelas bandas da Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Militar.

A programação será finalizada no monumento do 2 de Julho, na praça do Campo Grande, com o acendimento da pira do fogo simbólico por um atleta.

