Bahia Café Hall recorre para não perder espaço

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) publicou nesta quinta-feiram, 18, no Diário Oficial a decisão do colegiado de 2º Grau, que acatou, na última terça, 16, pedido de reintegração de posse do Bahia Café Hall, localizado na avenida Paralela, feito pelo governo do estado.



Em janeiro de 2013, a Justiça já havia determinado a reintegração de posse do espaço. O Bahia Café Hall, porém, entrou com recurso que impediu a execução da decisão.

A ação corre no TJ-BA desde 2010, quando a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) comunicou aos responsáveis pelo espaço que não tinha interesse em renovar o contrato de concessão.

Segundo a Saeb, os empresários não aceitaram a devolução e entraram com ação para continuar pagando a mensalidade prevista no contrato, firmado em 2005.

Por esse motivo, o governo também entrou na justiça, pedindo a reintegração, conforme a assessoria da Saeb. A casa de shows pode recorrer da decisão em um prazo de cinco a 15 dias, contados a partir de hoje.

O advogado do espaço, Ícaro Rocha, disse que se houver alguma ordem judicial determinando a reintegração de posse, vai ingressar com medidas cautelares para não sair do local. "Há contratos firmados até o final do ano, o prejuízo seria grande", disse.

Quando Guilardo Lopes Filho ganhou a licitação de concessão do local, em 2005, o contrato previa uma mensalidade de R$ 2 mil e reajuste.

Em 2008, o valor foi atualizado para R$ 7 mil. Segundo a Saeb, uma avaliação da Caixa Econômica Federal, em 2010 - quando o contrato terminou - indicava que o valor do aluguel no mercado era de R$ 39 mil (equivalentes, atualmente, a R$ 40 mil).

Investimento

Guilardo disse "não entender" o motivo do pedido de desapropriação. Segundo ele, antes da abertura do processo, a sociedade já havia aceitado a proposta de reajuste da mensalidade.

"Além de aceitar o ajuste, propusemos novo investimento de R$ 3 milhões, para ter uma casa dentro dos padrões internacionais. Pensamos em um projeto socioambiental para as comunidades do Parque de Pituaçu. O governo não nos ouviu", reclama o empresário. Segundo ele, já foram investidos R$ 2,5 milhões no negócio.

Entretanto, de acordo com a Saeb, o empresário deu entrada em duas propostas e nenhuma delas alcançaram o valor de R$ 40 mil.

A última, que teria sido protocolada no início deste mês, teria sugerido uma mensalidade da ordem de R$ 28 mil, permanência por 10 a 15 anos e a disponibilidade de 18 eventos do governo estadual por ano.

Conforme a Saeb, após a desapropriação, o espaço será usado para fomento da cultura e entretenimento, e um novo processo licitatório pode ser realizado.

