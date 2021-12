Bahia assina termo de adesão à Casa da Mulher

Em janeiro de 2014, a primeira Casa da Mulher Brasileira estará em pleno funcionamento, ao lado do Hospital Sarah, na Avenida Tancredo Neves. O local será um centro integrado dedicado ao público feminino em situação de violência doméstica.

Foi o que garantiu a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), Eleonora Menicucci, durante a assinatura do termo de adesão da Bahia ao programa Mulher, Viver sem Violência - uma iniciativa do governo federal.

O documento foi assinado, na manhã desta quinta-feira, 29, no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O propósito do programa é integrar os serviços públicos de atenção às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento humanizado.

O programa tem investimento de R$ 265 milhões para o período 2013-2014 e prevê, além da construção da Casa da Mulher Brasileira, a reestruturação das centrais de atendimento à mulher.

Os recursos contemplarão, ainda, os serviços de saúde para as vítimas de violência, a adequação do espaço físico do Instituto Médico-Legal (IML) e a capacitação de profissionais da área de segurança pública e profissionais do Serviço Único de Saúde (SUS) para a coleta de provas.

Parceria - "Percebemos que as delegacias que atendiam a esse tipo de caso estavam deterioradas, por conta da falta de recursos. Não havia diálogo entre as esferas envolvidas no processo, como secretarias de Segurança Pública, defensorias públicas, ministérios públicos. Agora, todos estarão unidos, em parceria, para que as ações de enfrentamento à violência contra a mulher sejam efetivas", afirmou a ministra Eleonora Menicucci.

Para a secretária Lúcia Barbosa, o programa é um marco positivo no fortalecimento da Lei Maria da Penha, que completou, no início do mês, sete anos de vigência.

"O programa é um grande desafio do estado, município e governo federal. A casa será um local para dar maior visibilidade à rede de atenção à mulher, e os serviços estarão no mesmo espaço", disse.

Na opinião da defensora pública geral do estado Vitória Bandeira, a construção de um centro de referência em uma área centralizada vai contribuir para a concretização das políticas contra a violência à mulher.

"Alguns bairros da capital, como Pernambués, Brotas e Sussuarana, são recordistas em casos de violência contra a mulher. Muitas dessas vítimas encontram diversos obstáculos na procura de um atendimento correto e acabam desistindo", disse.

