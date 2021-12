Baco Exu do Blues e Larissa Luz são atrações do Festival da Primavera; veja atrações

A programação do Festival da Primavera foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 9, pelo prefeito ACM Neto, durante coletiva e imprensa no Teatro Gregório de Mattos. A abertura acontece no sábado, 14, e as atividades acontecem de 15 a 29 de setembro. Entre as atrações, estão Baco Exu do Blues, Orquestras Rumpilezz e Afrosinfônica, Larissa Luz e Adão Negro. As apresentações ocorrerão no Porto de Salvador, Dique do Tororó e Rio Vermelho.

Além da música, o evento, que celebra a chegada da Primavera, também reúne teatro, esporte, poesia e outras opções de lazer. No dia 15 de setembro, durante a Maratona de Salvador, a partir das 5h30, ocorrem as apresentações de Juan e Ravena, projeto Malezinho e Fred Menendez.

Shows por toda cidade

As apresentações musicais começam no dia 15 de setembro, durante a Maratona de Salvador. O projeto FitDance se apresenta em um palco montado no Farol da Barra. Já por volta das 12h30, a banda Jammil inicia o show.

Já no bairro do Comércio, os eventos acontecem a partir do dia 21 de setembro, na Praça da Inglaterra, com apresentação da Mostra Casulo de Artes Inclusivas, às 15h. Às 16h, o espaço é tomado pelo Tribass, projeto de três baixistas expoentes da Música Popular Brasileira (MPB), são eles: Luciano Calazans, Alexandre Vieira e Gigi Cerqueira.

Mais tarde, às 17h, o público poderá conferir o show de Serafim e o Nordeste Experimental. Por volta das 19h, a Orquestra Popular Brasileira (OPB) apresenta o show 'The Beatles', que conta com participações de Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho da banda Adão Negro. Neste dia, o show de encerramento fica por conta da banda Diamba.

O público infantil poderá conferir uma programação especial no dia 22 de setembro, no Porto Salvador Eventos. Às 16h, a cantora Lore Improta apresenta seu show infantil. Em seguida, se apresentam Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, com o show 'Baile Rumpilezz Black'. O cantor Baco Exu do Blues sobe ao palco a partir das 20h30.

No mesmo local, no dia 28, o Forró do Tico anima o público, às 19h. Às 20h20, quem sobe ao palco é o cantor Daniel Vieira. O bairro do Comércio conta com o encerramento, no dia 29, com apresentações na Praça da Inglaterra. Tocam no espaço o Resgate do Blues (17h), Zuhri (18h30) e Skanibais (20h).

Já no bairro do Rio Vermelho, os eventos acontecem no dia 28 de setembro. A Orquestra Afrosinfônica apresenta o show 'Vozes Negras', a partir das 18h30. No palco instalado no Largo da Mariquita, também ocorrem shows de Larissa Luz e Adão Negro, que lança o novo CD às 21h.

O último dia do Festival da Primavera, em 29 de setembro, ocorre a tradicional Volta ao Dique, com o projeto Mudei de Nome. A programação completa está disponível no site do festival.

#VemProCentro

No dia 21 de setembro, a Prefeitura de Salvador irá lançar o programa #VemProCentro, no Comércio. Para iniciar a programação de lazer, será montada uma Feira Criativa, que funciona nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro. O espaço será instalado na Praça da Inglaterra e contará com stands gastronômicos, artesanato, sustentabilidade, entre outros.

Já na avenida da França, uma parte será interditada nos domingos 22 e 29 para ações de lazer. No dia 22, haverá um encontro de Automodelismo, das 10h às 15h, além de exposição de carros, Arrancada de Empurra e Skates Festival. Nos dias 22 e 29 serão disponibilizados jogos de salão, das 9h às 15h. Nos mesmos dias também terá o Circuito de Minibikes, das 9h às 16h. N dia 29, será montado um cinema a céu aberto, às 17h30.

Esportes

A terceira edição da Maratona de Salvador ocorre no dia 15 de setembro, às 5h30, e segue da Barra até Itapuã. Já no dia 28, ocorre o Barra Paddle Sup Race, campeonato de Stand Up Paddle e Paddle Board, às 7h, na praia do Porto da Barra. No mesmo dia, ocorre a terceira edição do Hero Salvador, com desafio no estacionamento do Shopping da Bahia. Já no dia 29, a competição movimenta o Jardim dos Namorados. Os interessados em assistir terão acesso gratuito.

No dia 29, ocorre o Encontro Cicloturístico da Primavera. Com percurso de aproximadamente 25km de pedal, o evento tem realização do Movimento Salvador Vai de Bike e possui inscrições abertas através da internet.

Feiras na cidade

Neste sábado, 14, das 10h às 22h, irá ocorrer a segunda edição da Festa de San Gennaro, na rua Professora Almerinda Dutra, no Rio Vermelho. O evento tem como objetivo unir e fortalecer a gastronomia italiana em Salvador.

Nos dias 17 e 22 de setembro ocorre, na praça do Campo Grande, a Feira de Artes na Primavera. O espaço conta com plantas e flores, artesanatos reciclados, além de gastronomia.

adblock ativo