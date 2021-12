Babalorixá estava dentro de casa quando foi morto

O pai de santo Sizenaldo de Jesus Carvalho, 39 anos, o Zal, foi assassinado dentro da própria casa por dois homens armados. De acordo com informações do site Fala Simões Filho, os homens chegaram em uma moto, invadiram o imóvel e atiraram nele.

O babalorixá foi ferido por cerca de cinco projéteis, dos quais dois atingiram a cabeça, ainda de acordo com informações do site.

O crime ocorreu por volta das 18h do último sábado, 12, na rua Nova, no bairro Cristo Rei, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Zal ainda foi levado ao Hospital Municipal da cidade, mas morreu horas depois.



Em entrevista ao Fala Simões Filho, uma testemunha disse que o pai de santo conversava com uma senhora dentro de casa no momento em que foi assassinado.

Segundo um policial da 22ª CIPM (Simões Filho), moradores disseram que Zal foi morto por um traficante da área por dar abrigo a traficantes da facção rival. "Duas facções atuam alí", disse o PM.

Clima de medo

No início da tarde deste domingo, 13, um grupo de pessoas já aguardava pelo enterro do babalorixá, que estava marcado para as 16h30 no Cemitério Municipal de Simões Filho. Ninguém quis falar sobre o caso.

"Só se a esposa dele autorizar, quando chegar", disse um jovem. A equipe de reportagem teve dificuldades para chegar ao local do crime. Diversas pessoas se recusaram a dar informações. Outras apontaram o caminho errado. Até que um senhor e um jovem informaram o caminho, mais de 30 minutos depois.

Equipe hostilizada

Já no local, a equipe de reportagem do Jornal MASSA! foi hostilizada por pessoas ligadas à vítima. Muito exaltada, uma mulher disse que eles sofriam pela morte de Zal e que a equipe não iria fazer matéria para colocar no jornal. "Vão embora", gritava ela.

Logo em seguida, um homem afirmou duas vezes em tom de ameaça: "O recado já foi dado". Neste momento, outras pessoas saíram do imóvel. "Vocês não vão fazer matéria. Vão embora. Vão embora", gritava uma senhora.

