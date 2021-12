Babalorixá baiano recebe honraria de princesa africana

Responsável pelo terreiro Ilê Oxumarê Araká Axé Ogodô, o babalorixá Sivanilton Encarnação da Mata, mais conhecido como Babá Pecê, recebeu das mãos da princesa de Osogbó, Ìyá Adedoyin Talabi Faniyi, uma medalha de agradecimento pelos serviços prestados para a comunidade africana no Brasil e pela preservação da cultura yorubá. Osogbó é uma localidade que fica no sudeste da Nigéria.

O babalorixá viajou em comitiva para o continente africano no dia 26 de junho e deve passar cerca de um mês por lá, viajando por vários países.

Na quarta-feira, 3, o babalorixá e sua comitiva, composta por outros integrantes da comunidade do Oxumarê, devem encontrar com Olagunsoye Oyinlola, governador de Osun, um dos maiores estados da Nigéria, fundada no século XVII pelos yorubás.

