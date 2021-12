Baba termina em morte no Pau Miúdo

Janroney Vilela Freitas, 23 anos, morreu nesta sexta-feira, 25, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no Pau Miúdo, horas após ser baleado no tórax. Ele se envolveu em uma discussão durante uma partida de futebol, na Rua Coronel Tupi Caldas, no bairro da Liberdade, em um campo localizado na região conhecida como Estica.



Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), na ação Gabriel Santos de Almeida e um adolescente de 16 anos ficaram feridos. Gabriel levou um tiro no pé e o garoto na virilha, eles também foram encaminhados ao Hospital Ernesto Simões Filho. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde deles. O autor dos disparos não foi identificado.

