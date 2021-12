Baba solidário arrecada doações para vítimas de Coronel João Sá

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realiza, nesta sexta-feira, 26, o ‘Baba Solidário’ para arrecadar doações para as vítimas do município de Coronel João Sá atingidas pelo rompimento da barragem de Quati, no dia 11 de julho. O evento acontece no campo da Associação Cultural e Esportiva Braskem (Aceb), às 7h. Qualquer pessoa pode ajudar, e para os interessados em fazer parte da ação e também do futebol, podem entrar em contato com o número (71) 9 9973-8571.

O tenente-coronel Ramon Diego Diniz, falou quais são as necessidades das vítimas. “As famílias desabrigadas estão precisando de eletrodomésticos como geladeiras, fogões e materiais de limpeza. Então vamos usar o nosso baba que ocorre há 20 anos, todas as sextas-feiras, para contar com a ajuda dos colegas Bombeiros, de outras corporações e também da população”, pontuou o tenente.

“Quem não puder ir no evento e quiser doar, o material pode ser deixado no quartel do Iguatemi, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães”, ressaltou Ramon.

O Baba Solidário arrecada todas as sextas-feiras alimentos, brinquedos, roupas, fraldas descartáveis, e materiais de limpeza e higiene para instituições de caridade e crianças e famílias necessitadas.

