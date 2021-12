Baba regado a cerveja e cocaína termina com prisão de 41 pessoas

A comemoração de aniversário que reuniu dezenas de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em um campo de futebol society, na Avenida ACM, Brotas, terminou com seus participantes conduzidos à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, na tarde desta segunda-feira, 3.

O encontro, regado a cerveja e cocaína, teria como objetivo o planejamento de novas ações criminosas, conforme especularam policiais envolvidos na operação. No total, 41 homens foram levados à delegacia. Até as 21h30, ficou confirmado que apenas sete deles permaneceriam encarcerados.

Elton Santos Peçanha, 22 anos, Robson Belmonte Alves dos Santos, conhecido como Robinho, 18, Jemilson Sá Barbosa, o Mimo, 29, Murilo Lemos Lima, 30, Marcos Gomes Santos, 26, e Alexandre dos Santos Almeida, 22, estavam com mandados de prisão decretados pela Justiça. Já Paulo Roberto Santos do Nascimento, 21, foi preso em flagrante por tráfico de drogas – portava 5 papelotes de cocaína.

Entre os detidos, também estavam Joilson Jesus Silva, conhecido como Macaco, 26, apontado pelos policiais como o líder do tráfico na Baixa da Guiné, Pernambués, e A.V.S.S., 17, identificado por investigadores como integrante do mesmo bando do qual faziam parte os responsáveis pelo latrocínio que teve como vítima o advogado Lucas Lorenzo Trigo, no Horto Florestal, em 13 de abril.

Segundo o major Antônio Arnaldo Neto, comandante da 26ª Companhia Independente da PM (Brotas), o principal alvo da operação era mesmo Joilson. Entretanto, não havia mandado de prisão contra ele.

“A gente só foi lá bater baba. Já estive preso por tráfico e porte de arma, mas já paguei por isso. Agora, só existem denúncias contra mim, mas nada provado”, alegou Joilson.

