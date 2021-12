'Baba' em Ondina une brazucas e gringos

Cerca de 45 estrangeiros de diversas nacionalidades, 60 moradores da comunidade do Alto de Ondina e alguns estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) compartilharam o campo de futebol da universidade em Ondina, neste domingo, 16, no primeiro domingo do projeto Copa para Todos.

Trata-se de um torneio esportivo realizado por três ingleses que fazem trabalho social na comunidade desde janeiro, em parceria com a ONG baiana Paciência Viva.

Os times entraram em campo pela manhã. Foram aproximadamente 14 partidas que misturavam baianos e estrangeiros. "É importante essa integração entre povos diferentes. É preciso acabar com preconceito e exclusão", disse o britânico Jack Reynolds, 27, um dos fundadores da organização Football Beyond Borders (FBB), que no Brasil ganhou o nome Futebol sem Fronteiras.

Segundo Reynolds, o projeto, que acaba neste mês, ainda contempla aulas de inglês para jovens da comunidade do Alto do Ondina.

Durante os jogos da Copa, alguns moradores da comunidade abriram as portas da casa para hospedar estrangeiros que não poderiam pagar os "altos preços dos hotéis", como disse Reynolds.

