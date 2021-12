Babá agredida por patroa diz que desmaiou porque também passava fome

A babá Raiana Ribeiro, que pulou do terceiro andar de um edifício onde trabalhava para fugir das agressões da patroa Melina França, relatou que seu desmaio - flagrado em um vídeo no qual é atacada - também aconteceu porque ficava dias sem comer no emprego.

“Não tem corpo que aguente ficar sem alimentação, sem beber e ainda recebendo pancada. Eu lembro que minha cabeça começou a rodar e eu ficava sem conseguir respirar direito”, disse Raiana em entrevista à TV Bahia.

O desmaio ocorreu no mesmo dia em que a babá pulou da janela para fugir. Depois de receber uma sequência de tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, Raiana se aproximou de uma porta de vidro para respirar e caiu desacordada.

Ela afirmou que ainda não consegue assistir ao vídeo das agressões, registradas pelas câmeras do apartamento. “É um momento difícil porque mesmo lá dentro, vivendo tudo isso em desespero, a gente só queria sair dali. E vendo as imagens, é mais difícil. É muito triste passar pelo que eu passei. Nem eu consigo ver toda hora. Muito importante [as imagens serem usadas no processo], mas eu prefiro não estar vendo as imagens”, disse.

