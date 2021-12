Ba-Vi: transporte reforçado para este domingo

>>Trânsito muda na região da Arena Fonte Nova

Para a galera que não tem carro ou não quer usá-lo para chegar à Fonte Nova neste domingo, 7, uma boa notícia: o sistema de transporte público será bem reforçado para o jogo de inauguração. A Transalvador montou um esquema especial para atender um público aproximado de 40 mil pessoas.

Serão 127 linhas de ônibus que conduzirão ao estádio ou a áreas de seu entorno (com tempo médio de caminhada de 10 minutos para a Fonte Nova), como a Estação da Lapa, Terminal da Barroquinha, Baixa dos Sapateiros, Avenida Joana Angélica e Vale de Nazaré.

Dessas linhas, 101 terão reforço de frota no domingo. A ideia é contemplar as áreas mais populosas de Salvador e região metropolitana. São elas: o Subúrbio, Cajazeiras, Cabula, São Caetano, Ribeira, Estrada de Campinas, Estrada velha do Aeroporto, Castelo Branco, Pau da Lima, São Marcos, Sussuarana, Brotas, Baixa de Quintas, além das estações Pirajá e Mussurunga.

De acordo com Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador, além desse reforço, será colocada uma frota reguladora de 20 veículos, sendo 14 na estação da Lapa e 6 no Vale de Nazaré.

Os pontos de concentração de embarque e desembarque dos ônibus vão ocorrer no Vale de Nazaré, Campo da Pólvora, Estação da Lapa, avenida Vasco da Gama (trecho do Dique) e Avenida Bonocô.

As linhas que trafégam pelo trecho interditado da ladeira da Fonte das Pedras terão seus itinerários desviados pelo Vale Nazaré/Bonocô.

Táxis - Outra alternativa são os taxis. Desde que com passageiros, estes terão permissão para entrar nas áreas de interdição parcial no dia do jogo. Após o apito inicial, mesmo sem passageiros, eles poderão entrar nas áreas parcialmente interditadas. Formarão ao todo sete pontos de taxis em locais próximos ao estádio para conduzir os torcedores ao final do Ba-Vi.

