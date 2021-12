Ba-Vi de torcida mista contará com 400 policiais

O tradicional clássico do nordeste terá a presença das duas maiores torcidas da Bahia. O Ba-Vi, que acontece às 16h deste domingo, 18, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), e contará com 400 policiais.

A ação de segurança foi definida durante uma reunião de planejamento estratégico de policiamento, realizada na tarde de quinta-feira, 15, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

Os policiais serão distribuídos entre a parte interna e entorno do estádio.

